Как вы относитесь к выступлениям украинских звезд в России? – опрос УНИАН

В украинском обществе с начала российской агрессии в Крыму и на Донбассе все активнее ведутся разговоры по поводу уместности выступлений украинских звезд в России. Поэтому УНИАН решил поинтересоваться у своих читателей, как они относятся к поездкам украинских звезд на заработки в Россию.

Отметим, новые обороты эти дискуссии приобрели после сообщений об очередном вояже известных украинских исполнителей на вручение музыкальной премии телеканала RU.TV, состовщееся в эти выходные в Красногорске под Москвой.

В частности, Ани Лорак одержала победу в номинации "Лучший дуэт", группу "Грибы" признали "Лучшим стартом", группа "Время и Стекло" забрала награду за "Лучшую песню". А Светлана Лобода стала обладательницей двух премий - "Лучший креатив" и "Лучшая певица".

Кстати, с концертной деятельностью Лободы в России отдельная история - ее концерт в Одессе 28 мая сорвали местные активисты. Так, поздно вечером в воскресенье около 150 проукраинских активистов собрались в курортной Аркадии, возле элитного ночного клуба "Ибица" на берегу Черного моря, где на 22:00 был запланирован концерт Лободы. Местные активисты были недовольны тем, что Лобода активно выступает с концертами в России и получает там местные награды, и угрожали бойкотировать концерт еще задолго до даты его проведения. В итоге, концерт Лободы в Одессе не состоялся - из-за сообщения о минировании клуба.