ФГИУ признал выполненными инвестобязательства по "Криворожстали"

Фонд государственного имущества Украины признал выполненными условия договора купли-продажи 93,02% пакета акций ОАО КГМК «Криворожсталь» за 2007 год.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ со ссылкой на заместителя председателя Фонда Александра ПОТИМКОВА.

Как отметили в пресс-службе, комиссия Фонда госимущества приняла решение признать выполненными инвестиционные обязательства за 2007 год 12 февраля этого года.

Как сообщал УНИАН, ранее Фонд госимущества заявлял, что в акте проверки выполнения условий договора купли-продажи пакета акций ОАО “Криворожсталь” за 2007 год зафиксировано невыполнение четырех инвестиционных обязательств.

Справка УНИАН. Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО КГМК “Криворожсталь” на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд. грн. при стартовой цене 10 млрд. грн. 28 октября 2005 г. Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотрена большая социально-экологическая программа.

18 июля 2006 г. компания Mittal Steel сообщила о слиянии с компанией Arcelor.

14 июня 2007 г. на собрании акционеров было принято решение изменить название предприятия ОАО «Миттал Стил Кривой Рог» на ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

«АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции. До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.

Сегодня ArcelorMittal является мировым лидером металлургической отрасли, работает в более чем 60 странах мира. Корпорация зарегистрирована в 2007 году.