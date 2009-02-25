Киевскому метро устроят «темную»?

АК «Киевэнерго» не исключает ограничения с 1 марта электроснабжения до уровня экологической брони коммунального предприятия «Киевский метрополитен» в случае непогашения задолженности за февраль.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил журналистам председатель правления «Киевэнерго» Эдуард СОКОЛОВСКИЙ.

По его словам, коммунальное предприятие в феврале не осуществляло платежей за поставленную электроэнергию. Э.СОКОЛОВСКИЙ сообщил, что проблема расчетов метрополитена обусловлена тем, что предприятию в феврале не перечислена компенсация на перевозку льготных категорий пассажиров в рамках механизма дотационных сертификатов.

В то же время председатель правления "Киевэнерго" выразил надежду, что в течение трех дней, оставшихся до конца месяца, метрополитен обеспечит проплату и энергокомпании не придется применять ограничения.

«Есть понимание со стороны руководства метрополитена. Я надеюсь, что проблема разрешится. Но если платежей не будет, нам ничего другого не останется», - сказал Э.СКОЛОВСКИЙ. Он уточнил, что речь идет о задолженности в размере около 5,5 млн. грн.

Отвечая на вопрос, понимает ли компания ответственность такого шага и хватит ли у ее руководства воли на применение указанных мер, Э.СОКОЛОВСКИЙ сказал: «У меня воли хватит, более того, у меня хватит стопроцентных законных оснований. Ответственность за это будет лежать в первую очередь на руководстве той организации, которая осуществляет управление данным предприятием. Ответственность в том числе и перед правоохранительными органами».

Как сообщал УНИАН, 19 февраля Киевсовет принял к рассмотрению проект бюджета Киева на 2009 год. За такое решение на заседании внеочередной сессии проголосовали 66 депутатов Киевсовета из 120. Утвердить главную смету столицы на текущий год предусматривается 26 февраля.

Фракция «Блока Юлии Тимошенко» в Киевском городском совете заявляет, что в проекте бюджета Киева на 2009 год не предусмотрены средства для компенсации потерь коммунальных предприятий «Киевский метрополитен» и «Киевпасстранс» за перевозку льготных категорий граждан.

Указанная комиссия требует внести в проект бюджета столицы на текущий год 153,2 млн. грн. на компенсации на проезд льготников, а именно: 88,2 млн. грн. для КП «Киевский метрополитен» и 65 млн. грн. - КП «Киевпасстранс».

По информации БЮТ, в соответствии с обращением КП «Киевский метрополитен» на компенсации из городского бюджета за льготный проезд на 2009 год малозащищенных слоев населения нужно почти 44 млн. грн., около 27 млн. грн. - на студентов, 4,15 млн. - на школьников, около 10,5 млн. грн. - на милиционеров, почти 6 млн. – на почтальонов «Укрпочты» и тому подобное. Следовательно, общая сумма необходимых компенсаций метрополитена составляет 88,2 млн. грн.