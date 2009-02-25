Журналистов ТРК «Эра» заставили перейти на 4-часовой рабочий день

Журналистов телерадиокомпании «Эра» принуждают писать заявления о переходе на 4-часовой рабочий день. Мотивация, которую они должны указывать в заявлении: «в связи с семейными обстоятельствами». Об этом «Телекритика» узнала из собственных источников в телекомпании.

Как объяснил источник, который пожелал остаться неназванным, дирекция канала поставила условие: тот, кто не напишет такое заявление, не получит денежных выплат, которые компания задолжала работникам за 2008 год.

По словам другого журналиста «Эры», который также не пожелал объявить свое имя, подобные заявления написали все сотрудники компании около двух недель тому назад. После этого компания рассчиталась за прошлый год, в свою очередь средства, заработанные за январь, работникам до сих пор не выплачены.

Главный редактор информационного вещания Дмитрий Теленков не захотел ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию, но попросил обратиться за комментарием к генеральному директору компании Светлане Шеншиновой.

Госпожа Шеншинова от комментариев отказалась.