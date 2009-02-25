Государство должно взять часть вины за подорожавшие кредиты

Министерство юстиции Украины готовит предложения о том, чтобы возврат по подорожавшим кредитам частично взяло на себя государство. Об этом сообщил министр юстиции Николай ОНИЩУК во время пресс-конференции в УНИАН.

«Можно вести дискуссию, сколько это будет в процентах… Однако без сомнений, что государство не может устраниться со ссылкой на то, что это рыночные отношения, а потому оно не несет ответственности», - подчеркнул Н. ОНИЩУК.

По его мнению, в ситуации с проблемными кредитами есть частичная вина публичных государственных институтов, которые причастны к формированию государственной финансово-экономической и банковской политики.