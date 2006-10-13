Янукович в Крыму встретился с замглавы российского правительства

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и первый вице-премьер-министр Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ во время сегодняшней встречи в Крыму обсудили ход подготовки к заседанию Межправительственного комитета по вопросам экономического сотрудничества, а также к заседанию Украинско-Российской межгосударственной комиссии „Ющенко-Путин”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров Украины, сейчас продолжается активная подготовительная работа к проведению заседания комитета. На протяжении нескольких последних недель интенсивно работали подкомиссии Межправительственного комитета, которые согласовали перечень вопросов, которые войдут в повестку дня заседания.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ и Д.МЕДВЕДЕВ обсудили объемы поставок газа в Украину в следующем году, а также в период до 2010 года. Стороны согласовали, что окончательная цена на газ будет определена в ходе заседания Межправительственного комитета.

Во время встречи также шла речь о перспективах украинско-российских отношений, прежде всего в торгово-экономической сфере. По мнению В.ЯНУКОВИЧА, эффективная работа Межправительственного комитета позволит активизировать двустороннее сотрудничество и решить ряд проблемных вопросов двустороннего диалога.

Во встрече также принял участие министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО.