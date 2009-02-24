Ехануров: в Украине очень мало генералов

В Вооруженных силах Украины один из самых низких среди армий европейских стран показатель количества генералов.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, об этом сегодня заявил глава военного ведомства Ю.ЕХАНУРОВ.

«На сегодняшний день в Вооруженных Силах Украины 88 генералов. А в целом по Министерству обороны 134 генерала», - констатировал министр обороны.

Он также сообщил, что в общей сложности по штатному расписанию в Вооруженных силах и Министерстве обороны есть 165 генеральских должностей. «То есть 31 генеральская должность – вакантна», - отметил Ю.ЕХАНУРОВ.

В то же время, по его мнению, генералов, которые занимают должности начальников кафедр и преподавателей Национальной академии обороны Украины, необходимо вывести в другую категорию и считать отдельно.

«В Украине один из самых низких показателей количества генералов среди армий европейских стран», - подчеркнул министр обороны и добавил, что военное ведомство будет развеивать мифы о большом количестве генералов в ВСУ.