Хроника событий в проблемных банках

С понедельника магазины перестали принимать карточки "Надра", Укрпромбанк выдает деньги только из нескольких банкоматов, а в банке "Киев" в кассах выплачивают только по 500 гривен и то не всем. Такова ситуация в проблемных банках на понедельник, 23 февраля, пишет "Дело".

«Надра»

Со вчерашнего дня магазины перестали принимать к оплате платежные карты банка «Надра» (еще в прошлую пятницу карточкой можно было оплатить товары на сумму 150 гривен).

Банкоматы «Надра» по-прежнему не работают. Проценты по депозитам выплачивают, но не более тысячи гривен (или 120 долларов) в день. Забрать вклад, срок которого истек, невозможно. Пенсии, зарплаты и стипендии выплачиваются по тысяче гривен в день. Банкоматы других финучреждений либо вообще не принимают карточки банка «Надра», либо выдают не более 50-100 гривен в день.

Укрпромбанк

В кассе головного офиса (бул. Л. Украинки, 26) денег нет. С банкоматов в помещении банка можно снять не более тысячи гривен. По городу рабочих банкоматов Укрпромбанка очень мало. Увеличить лимит снятия наличных с банкомата можно до 2 тысяч гривен, обратившись по номеру 8-800-501-48-80, однако не всем это удается сделать. Проценты по долларовому вкладу могут выплатить в гривне по курсу НБУ — 7,7 гривни за доллар.

«Киев»

Банкоматы «Киева» не работают даже в головном офисе банка (по ул. Б. Хмельницкого). В кассе выдают по 500 гривен пенсионерам и вкладчикам. Получить вклад, срок которого истек, невозможно, только проценты по депозиту. Проценты по вкладу в валюте можно получить только с утра, но не более 100 долларов на вкладчика. К обеду доллары заканчиваются.

Захидинкомбанк

В киевском филиале банка сообщили, что вклады не выдают, проценты тоже. Правда, пообещали, что до 3 марта вопрос с выплатой процентов должен решиться. В день в любом банкомате финучреждения можно снять не более 100 гривен и столько же — в кассе. Потратить на безналичную покупку товаров через оплату платежной картой можно до 300 гривен в день.

«Причерноморье»

Банк не возвращает ни депозитов, ни процентов.

Одесса-Банк

Вчера по состоянию на 14.00 в финучреждение документ о введении временной администрации не поступал, временный администратор представлен не был. Поэтому до вчерашнего дня депозиты, срок действия которых истек, выдавали по мере поступления денег в кассы банка, правда, не всем желающим: кому отдавать вклад, а кому — нет, решало правление финучреждения. Возвращали от 500 до 10 тысяч гривен. Частично погашали и проценты. Наличку в кассе (банкоматов у банка нет) выдавали, но не больше, чем по 500 гривен в одни руки.