Милиция выдвигает две версии относительно избиения Кацмана

Вчера вечером в Киеве двумя неизвестными в подъезде дома по месту жительства был избит главный редактор газеты «Столичные Новости» Владимир КАЦМАН.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД Украины в городе Киеве, информация об этом поступила в дежурную часть в 19.55 о том, что на улице Мечникова в доме, где живет В.КАЦМАН, между первым и вторым этажами в подъезде двое неизвестных с деревянными палками напали на журналиста. При этом, как было установлено позже врачами скорой помощи, пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб верхних конечностей. Личные вещи неизвестные оставили при нем. В.КАЦМАН госпитализирован в нейрохирургическое отделение городской больницы скорой медицинской помощи.

В связи с этим происшествием Печерским райотделом милиции возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.296 «хулиганство». Сам пострадавший на вопрос сотрудников милиции ответил, что ему сложно сказать, с чем связан этот инцидент, нападающих он не запомнил. Впрочем, милиция выдвигает две версии: месть, связанная с профессиональной деятельностью В.КАЦМАНА, и хулиганство на почве неприязненных отношений с определенными лицами.