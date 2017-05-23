Под посольством Британии в Киеве почтили память жертв теракта в Манчестере (фоторепортаж)

Под посольством Британии в Киеве почтили память жертв теракта в Манчестере. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман передал главе британского правительства Терезе Мэй письмо-соболезнование в связи с терактом в Манчестере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня возле Посольства Великобритании в Украине, где он почтил память жертв теракта.

Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Джудит Гоф назвала теракт в Манчестере позорной атакой на молодежь.

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«Вчера в моей стране произошел страшный теракт. Это была позорная атака на молодежь, которая наслаждалась музыкальным концертом. Мои искренние соболезнования семьям и близким погибших и пострадавших и смелым спасателям», - заявила она.

Как сообщал УНИАН, 22 мая поздно вечером в английском Манчестере в результате теракта, совершенного смертником после концерта на стадионе "Манчестер Арена", погибли 22 человека, 59 получили ранения.

Информация о погибших или пострадавших украинцах пока не поступала.