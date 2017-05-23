Подробности теракта в Манчестере (видео)

Теракт произошел сразу после выступления американской поп-певицы Арианы Гранде.

Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. В результате взрыва погибли уже 22 человека, ранены – 59.

По данным МИД, украинцев среди пострадавших нет.

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Ответственность за теракт взяла на себя «Исламское Государство».

Трагедия в Манчестере стала вторым самым масштабным терактом за последний год в Англии после взрывов в Лондоне.