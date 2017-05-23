Посол Британии в Украине о теракте в Манчестере: это была позорная атака на молодежь

Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Джудит Гоф назвала теракт в Манчестере позорной атакой на молодежь, и выразила благодарность правительству Украины за солидарность и поддержку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом дипломат сказала во время посещения премьер-министром Владимиром Гройсманом и представителями украинского правительства Посольства Великобритании в Украине для чествования памяти жертв теракта в Манчестере.

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«Вчера в моей стране произошел страшный теракт. Это была позорная атака на молодежь, которая наслаждалась музыкальным концертом. Мои искренние соболезнования семьям и близким погибших и пострадавших и смелым спасателям», - заявила она.

«Я очень благодарна премьер-министру, правительству Украины за поддержку и солидарность», - добавила Гоф.

Как сообщал УНИАН, 22 мая поздно вечером в английском Манчестере в результате теракта, совершенного смертником после концерта на стадионе "Манчестер Арена", погибли 22 человека, 59 получили ранения.

Информация о погибших или пострадавших украинцах пока не поступала.