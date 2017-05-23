Украинка пыталась вывезти в оккупированный Крым полкилограмма марихуаны, спрятанной в хлебе
На незадачливую контрабандистку открыли уголовное дело.
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с пограничниками изъяли на пункте пропуска «Чонгар» на админгранице с временно аннексированным Крымом наркотики, спрятанные в хлебе.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ на странице в Facebook.
При осмотре багажа жительницы села Новоалексеевка Генического района, оперативники Херсонского управления СБ Украины обнаружили среди вещей две буханки, в которых женщина пыталась ввезти на остров полкилограмма марихуаны.
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Открыто уголовное производство по ст. 309 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия.
Как сообщал УНИАН, ранее в Харькове задержали "черного фармацевта", изготовлявшего наркотики для США, Японии и стран Европы.