Украинка пыталась вывезти в оккупированный Крым полкилограмма марихуаны, спрятанной в хлебе

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с пограничниками изъяли на пункте пропуска «Чонгар» на админгранице с временно аннексированным Крымом наркотики, спрятанные в хлебе.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ на странице в Facebook.

При осмотре багажа жительницы села Новоалексеевка Генического района, оперативники Херсонского управления СБ Украины обнаружили среди вещей две буханки, в которых женщина пыталась ввезти на остров полкилограмма марихуаны.

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Открыто уголовное производство по ст. 309 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия.

Как сообщал УНИАН, ранее в Харькове задержали "черного фармацевта", изготовлявшего наркотики для США, Японии и стран Европы.