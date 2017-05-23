Украина поднялась на 18 пунктов в мировом рейтинге открытости данных

Украина поднялась на 18 мест в мировом рейтинге открытости данных. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования Open Data Barometer о состоянии развития открытых данных в мире, которое проводит организация World Wide Web Foundation.

За последний год Украина значительно улучшила свои показатели, заняв 44 место среди 115 стран мира и вместе с Грузией сделав самый положительный «скачок» в рейтинге.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул важность открытости государственых данных.

Читайте такжеУкраина вошла в десятку стран с самым низким уровнем безопасности для туристов - рейтинг

"В современном мире развитие открытых государственных данных имеет огромный потенциал. Открытые данные - это не только повышение прозрачности и эффективности деятельности органов власти, но и путь к развитию мощной индустрии - именно на базе государственных данных, которые стали открытыми, реализуются успешные социально важные и коммерческие проекты, оборот которых в ЕС уже составляет сотни миллионов евро в год", - написал он на странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН ранее, по результатам исследования Global Open Data Index Украина в 2016 году заняла 24-е место по уровню развития открытости данных.