Бойко снова поехал в Москву

Министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО встречается сегодня в Москве с министром промышленности и энергетики Российской Федерации Виктором ХРИСТЕНКО в рамках рабочего заседания подкомиссии по вопросам топливно-энергетического комплекса Комитета по вопросам экономического сотрудничества.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минтопэнерго.

Согласно сообщению, встреча проводится с целью подготовки к проведению заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества. В ходе встречи будут обсуждаться вопросы сотрудничества в нефтегазовой области, электроэнергетике, а в также угольной промышленности.