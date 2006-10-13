Бойко снова поехал в Москву
14:18, 13 октября 2006Общество
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Запланирована встреча с Христенко
Министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО встречается сегодня в Москве с министром промышленности и энергетики Российской Федерации Виктором ХРИСТЕНКО в рамках рабочего заседания подкомиссии по вопросам топливно-энергетического комплекса Комитета по вопросам экономического сотрудничества.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минтопэнерго.
Согласно сообщению, встреча проводится с целью подготовки к проведению заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества. В ходе встречи будут обсуждаться вопросы сотрудничества в нефтегазовой области, электроэнергетике, а в также угольной промышленности.
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