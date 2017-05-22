В Житомире заработал Центр развития местного самоуправления

В Житомире сегодня, 22 мая, заработал Центр развития местного самоуправления. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

По словам руководителя центра Василия Невмержицкого, утром в центре началась интенсивная работа. «Мы планируем 24 мая провести региональную конференцию по вопросам децентрализации, по вопросам госпитальных округов. Поэтому в рабочий процесс вошли быстро, чтобы все прошло на высоком уровне», - рассказал Невмержицкий.

При этом он подробно рассказал, чем именно будет заниматься его центр.

В частности, уже определена стратегия работы Житомирского обособленного подразделения и сделан план на 2017 год по стратегическим приоритетам - создание предпосылок для качественного выполнения местными органами своих задач, укрепление потенциала органов местного самоуправления по управлению финансами, улучшение институциональной способности соответствующих учреждений на областном и местном уровнях .

Невмержицкий напомнил, что сейчас в Житомирской области создано 32 объединенных территориальных общины и самая главная задача центра - это развитие этих общин.

«На наш центр возлагаются задачи по сопровождению общин, их поддержки и обучении специалистов в различных областях: в здравоохранении, образовании, пространственном планировании и самое главное - помощь в написании стратегии развития», - подчеркнул Невмержицкий.

По его словам, в планах центра на 2017 год - создать на Житомирщине как можно больше ОТГ.

«Наша цель на 2017 год, в соответствии с поставленными председателем Житомирской ОГА Игорем Гундича задач, - это 80% территории области должно быть под ОТГ», - добавил Невмержицкий.

Говоря о ситуации с укомплектованностью кадрами, он сообщил, что с июня в центре будут работать консультанты по вопросам регионального развития и по вопросам децентрализации. Также на днях состоится конкурс по отбору специалистов по коммуникациям и управления финансами. Также в центре планируют провести конкурс на должность эксперта по муниципальному сотрудничеству.

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Невмержицкий напомнил, что «U-LEAD с Европой» - это программа для Украины по расширению прав и возможностей на местном уровне, которая рассчитана на 4 года (2016-2020 гг.). Эту программу финансирует Европейский Союз вместе со странами-членами ЕС Германией, Швецией, Польшей и Эстонией. Бюджет программы составляет 104 млн евро.

При этом Невмержицкий подчеркнул, что возглавляемый им центр будет работать и после 2020 года.

«Центр будет работать и дальше. Мы будем помогать всем общинам без исключения и в дальнейшем развиваться и становиться лучше», - подытожил он.

Напомним, 20 мая в Житомире торжественно открыли центр развития местного самоуправления в рамках проекта «U-LEAD с Европой». Житомирский центр развития местного самоуправления, который расположен на ул. Михайловской 8/1, стал 11-м региональным центром, открытым в этом году в Украине.

Как сообщал УНИАН, в Житомире в субботу, 27 мая, состоится первый всеукраинский фестиваль военно-патриотической песни.