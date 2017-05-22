Во Львовской области задержан мужчина при попытке вывезти из Украины 200 тысяч евро

Во Львовской области на пункте пограничного контроля "Шегини" задержан 59-летний мужчина, который вне таможенного контроля пытался вывезти из Украины 200 тыс. евро.

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Как сообщает Государственная пограничная служба, в рамках реализации оперативной информации о возможном незаконном перемещении средств через границу пограничники отдела «Шегини» Мостиского отряда вывели из общего потока два автомоблей украинской регистрации, следовавших в Польшу.

В ходе совместного с сотрудниками СБУ осмотра автомобилей и вещей путешественников у одного из пассажиров, гражданина Украины, в полиэтиленовом пакете были обнаружены незадекларированные 200 тыс. евро.

На гражданина Украины составлены соответствующие административные материалы. Средства изъяли установленным порядком работники ГФС.

Ранее УНИАН сообщал, что сын бывшего председателя Тячевской районной государственной администрации (Закарпатская область) пытался незаконно вывезти из Украины 400 тыс. долл. наличными.

Закарпатская прокуратура начала уголовное производство в отношении служебных лиц таможенного поста «Солотвино» Закарпатской таможни ГФС, которые позволили вывезти данные средства из Украины.