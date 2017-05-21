Порошенко посетил международный фестиваль "Книжный Арсенал" (фото)

Президент Петр Порошенко с женой Мариной Порошенко посетили VII Международный фестиваль «Книжный Арсенал», который в эти дни проходит в Киеве и собрал тысячи любителей книги.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Порошенко пообщался со многими издателями и авторами книг. В частности, с известным диссидентом и народным депутатом многих созывов, борцом за независимость Украины Левком Лукьяненко, авторами книги-хроники о современной украинской войне за независимость «Саур-Могила. Военные дневники».

Президент приобрел книги, посвященные истории искусства, в частности «Казимир Малевич. Київський період 1928-1930 рр.», «Каталог Чисте мистецтво» («Казимир Малевич. Киевский период 1928-1930 гг.», «Каталог Чистое искусство»), Decommunization Ukrainian Soviet Mosaics и многие другие.

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Президент также приобрел много детских книг, в том числе известного детского издательства «А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га». Среди книг, которые также пополнили библиотеку президентской четы - уже известный украинский комикс в жанре альтернативной истории «Воля. The will», книги по истории Украины, большое количество книг художественной литературы и др.

На «Книжном Арсенале» президент с супругой ознакомились с почти всеми выставочными экспозициями, осмотрели выставку «Енеїда Базилевича» («Энеида Базилевича»), посвященную истории создания иллюстраций и макета книги к поэме Ивана Котляревского, другие выставки. Они также пообщались с посетителями фестиваля.

«Поражен невероятной атмосферой «Книжного Арсенала». Длинная очередь на вход в «Книжный Арсенал» - единственная очередь, которая меня радует», - сказал Порошенко во время общения с посетителями выставки.

VII Международный фестиваль «Книжный Арсенал» проходит в столице с 17 по 21 мая в «Художественном Арсенале». Фестиваль объединяет литературу и искусство. Здесь представлены новинки более 150 издательств, секция иллюстраторов, а также разнообразные и многочисленные авторские, тематические программы и спецпроекты, сформированные кураторской командой специально приглашенных независимых молодых критиков и известных писателей.