Жадан получил премию имени Василия Стуса

Украинский писатель Сергей Жадан стал лауреатом премии Василия Стуса 2017 года. Об этом сообщается на странице в Facebook Киево-Могилянской бизнес школы.

«Лауреатом за особый вклад в украинскую культуру и устойчивость гражданской позиции стал Сергей Жадан, украинский поэт, прозаик, переводчик, общественный активист», – говорится в сообщении.