Жадан получил премию имени Василия Стуса

06:40, 21 мая 2017
Общество
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Писатель стал лауреатом за особый вклад в украинскую культуру и устойчивость гражданской позиции.

Премию писателю вручили на фестивале Міжніродному

Украинский писатель Сергей Жадан стал лауреатом премии Василия Стуса 2017 года. Об этом сообщается на странице в Facebook Киево-Могилянской бизнес школы.

«Лауреатом за особый вклад в украинскую культуру и устойчивость гражданской позиции стал Сергей Жадан, украинский поэт, прозаик, переводчик, общественный активист», – говорится в сообщении.

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