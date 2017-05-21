Жадан получил премию имени Василия Стуса
06:40, 21 мая 2017Общество
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Писатель стал лауреатом за особый вклад в украинскую культуру и устойчивость гражданской позиции.
Премию писателю вручили на Международном фестивале "Книжный арсенал" в Киеве / фото facebook.com/kmbs.ua
Украинский писатель Сергей Жадан стал лауреатом премии Василия Стуса 2017 года. Об этом сообщается на странице в Facebook Киево-Могилянской бизнес школы.
«Лауреатом за особый вклад в украинскую культуру и устойчивость гражданской позиции стал Сергей Жадан, украинский поэт, прозаик, переводчик, общественный активист», – говорится в сообщении.
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