В Днепропетровске задолженность по зарплатам - около 31 млн. грн.

В Днепропетровске по состоянию на 1 февраля задолженность по выплате зарплаты работникам предприятий составляет около 31 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровского городского председателя.

По данным пресс-службы, в течение января задолженность сократилась на 688 тыс. грн. Более 50% задолженности по выплате зарплаты, или 15,2 млн. грн. существует на 60 экономически активных предприятиях областного центра государственной, коммунальной и частной форм собственности.

17 экономически неактивных предприятий Днепропетровска задолжали работникам 6,3 млн. грн.

На 12 предприятиях, которые находятся под процедурой банкротства, за январь 2009 г. долг по зарплате увеличился на 2,1 млн. грн. – до 9,4 млн. грн., из них 7,5 млн. грн. задолжало ОАО «Завод «Днепропресс». Владелец предприятия для сохранения трудового потенциала и предотвращения забастовок решил выплачивать заработную плату работникам еженедельно в сумме не менее 150 грн.

Проблему погашения долгов по зарплатам в Днепропетровске контролирует специальная городская комиссия, работа которой продлится до их полной ликвидации на предприятиях.