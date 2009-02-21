Население Украины уменьшилось на 229 тысяч человек

На протяжении 2008 года численность населения Украины уменьшилась на 229 тыс. человек, по состоянию на 1 января 2009 г. в стране проживало чуть больше 46,14 млн. человек.

Об этом сообщается в докладе Государственного комитета статистики "О социально-экономическом положении Украины за январь 2009 года", обнародованном на официальном веб-сайте ведомства.

Уменьшение населения происходило исключительно за счет естественного сокращения – 243,9 тыс. чел., в то время как миграционный прирост составлял 14,9 тыс. чел.

По сравнению с 2007 г., естественное сокращение уменьшилось на 46,3 тыс. чел. Оно наблюдалось в 24 регионах страны, кроме Закарпатской и Ровенской областей и Киева, где зарегистрирован естественный прирост населения (соответственно 2,1 тыс., 844 и 1,9 тыс.).

Естественное движение населения в 2008 г. характеризовалось ростом рождаемости (на 38 тыс. по сравнению с 2007 г.) и сокращением смертности (почти на 8,5 тыс.). Всего же на протяжении года родилось 510,6 тыс. детей, умерло - почти 754,5 тыс. чел., из которых более 5 тыс. - дети в возрасте до одного года.

Также зафиксирована значительная дифференциация уровня рождаемости: с 9 рожденных на 1 тыс. жителей в Черниговской области до 15 - в Волынской и Ривненской областях.

В 2008 г. наблюдалась тенденция уменьшения количества браков (на 22,7%) и разводов (на 6,5%). В целом интенсивность заключения браков, по сравнению с 2007 г., уменьшилась с 9% до 7%, а показатель разводов – с 3,8% до 3,6%.

По данным Госкомстата, на конец 1990 года в Украине проживало 51,94 млн. чел., в 1991 г. численность выросла до 52,06 млн., а в 1992 – до 52,24 млн. Затем пошел спад: 1993 г. - 52,11 млн., 1994 - 51,73 млн., 1995 - 51,3 млн., 1996 - 50,82 млн., 1997 - 50,37 млн., 1998 - 49,92 млн., 1999 - 49,43 млн., 2000 - 48,92 млн., 2001 - 48,46 млн. чел.

Согласно последней переписи населения Украины, проведенной 5 декабря 2001 г., в стране проживало 48 млн. 457,1 тыс. чел. В 2002 году было зафиксировано чуть больше 48 млн. чел., в 2003 - 47,62 млн., а на конец 2004 года - 47,28 млн.

На 1 декабря 2008 г. в Украине проживало 46,16 млн. чел.