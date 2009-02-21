Афганистан обеспечил весь мир наркотиками на несколько лет вперед

Производство опиатов (опия и героина) в Афганистане снижается из-за их избытка, сообщил в пятницу журналистам руководитель центральноазиатского управления ООН по контролю за наркотиками Джеймс Каллахан.

По его словам, произведенных в 2007 году в Афганистане 8,2 тонн опиатов достаточно для употребления во всем мире в течении двух лет.

"Объем произведенных опиатов превышает спрос", - отметил Каллахан.

В этой связи, по словам Каллахана, производство опиатов в Афганистане в 2008 году снизилось на 30%.

По его словам, доход талибов от производства наркотиков в 2007 году оценивается суммой от 200 до 300 миллионов долларов.

"Произведенные в Афганистане наркотики доставляются в страны Запада по трем основным направлением", - рассказал представитель ООН. Так, по его словам, 14,3% от общего количества произведенного опиума (246 тонн или 7%) и героина (128 тонн или 19%) транспортируются через страны Центральной Азии в Россию и далее в Европу.

"Через Иран проходит 50,3% (197 тонн морфина и героина или 30%) и 2,633 тонны опиума (79%) и через Пакистан 35,2% - 341 тонна морфина и героина (51%) и 430 тонн опиума (13%)", - сообщил Каллахан.

"В мире нет ни одной страны, где бы изъятие превышало 10% общего количества транспортируемых через страну наркотиков", - сказал представитель ООН.

РИА “Новости”