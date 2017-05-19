В Житомире арестовали двух высокопоставленных чиновников областной ДФС, уличенных во взяточничестве

В Житомире по ходатайству прокуратуры суд избрал меру пресечения двум чиновникам областной налоговой инспекции, уличенных во взяточничестве 16 мая.

Как сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, по ходатайству военной прокуратуры Житомирского гарнизона Центрального региона Украины суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей двум задержанным должностным лицам налоговой инспекции Главного управления Государственной фискальной службы в Житомирской области - начальнику управления с альтернативой внесения залога 84 тыс. грн. и начальнику отдела 50 тыс. грн.

Налоговикам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение взятки) УК Украины.

Решается вопрос об отстранении их от занимаемых должностей.

Как сообщал УНИАН, 16 мая в Житомире сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры разоблачили во взяточничестве двух должностных лиц областного управления ДФС.

Начальник одного из управлений ГУ ДФС совместно со своим подчиненным – руководителем отдела – систематически требовали деньги от местных предпринимателей за уменьшение штрафных санкций за нарушения, выявленные при плановых проверках.

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В частности, злоумышленники требовали у житомирского бизнесмена 100 тыс. грн за наложения на его предприятие минимального штрафа.

Правоохранители задержали взяточников в служебном кабинете во время получения части неправомерной выгоды в сумме 50 тыс. грн, которую предприниматель на просьбу налоговика-взяточника положил в издание «Вестник налоговой службы».