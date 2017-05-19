В Житомире почтили память жертв политических репрессий 1937-1938 гг.

В Житомире сегодня представители власти и общественности почтили память жертв политических репрессий 1937-1938 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, митинг и возложение цветов состоялись сегодня с 10 до 11 часов у памятного знака жертвам политических репрессий на месте расстрела граждан.

В мероприятии приняли участие руководители власти города, работники Житомирской облгосадминистрации, представители общественности, историки, интеллигенция.

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«В этом году исполняется 80 лет с начала Большого террора – массовых политических репрессий», - напомнил, в частности, в выступлении на митинге заместитель Житомирского городского головы Дмитрий Ткачук.

Представители власти, общественности, родственники погибших, учащиеся почтили память репрессированных минутой молчания и возложили цветы к мемориальному знаку.

Напомним, 2 июня 1937 года было принято постановление Политбюро ЦК ВКП (б) «Об антисоветских элементах», согласно которому 5 августа 1937 года вышел приказ НКВД СССР № 0044, который положил начало массовым репрессиям. Без суда людям выносили смертные приговоры, которые исполнялись немедленно. Более 1,7 млн людей было отправлено в лагеря. По данным пресс-службы Житомирской облгосадминистрации, только в 1937 году в Житомирской области было репрессировано более 14 тыс. граждан.