Дети массово заболели из-за прививки

На протяжении 6 - 8 апреля в Великоалександровскую центральную районную больницу Херсонской области из Калининской школы-интерната № 1 с предварительным диагнозом острая респираторная вирусная инфекция госпитализированы 80 учеников (1989-1997 г.р.) и один воспитатель.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы.

Течение болезни - легкой степени тяжести. В очаге заболевания специалистами районной СЭС проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС Украины в Херсонской области.

Как сообщают СМИ со ссылкой на официальные источники, причиной заболевания стала реакция на противотуберкулезную прививку Манту.