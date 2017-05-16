Харьковский Энгельс отправится в Манчестер, где устроят фестиваль (видео)

Три тысячи километров в ближайшие дни преодолеет четырехметровая статуя Фридриха Энгельса, который стоял в Харькове.

Памятник известному на весь мир марксисту несколько десятилетий стоял посреди колхоза на Харьковщине, говорится в сюжете ТСН.

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Харьковского Энгельса перевезут до Манчестера, что в Великобритании. Село Марьяновка, на окраине которого после декоммунизации хранили четырехметрового Энгельса, английский режиссер Фил Коллинз нашел в Интернете.

По его словам, он давно мечтал сделать фестиваль в честь коммуниста, который в Манчестере прожил двадцать лет. В частности, разрезанный пополам и замотанный в целлофан памятник проедет по всей Европе, его путешествие будут снимать, а потом смонтируют кино. Впоследствии статую планируют установить в центре Манчестера.

"Энгельс во многих смыслах - приемный сын Манчестера. Он там жил и сделал значительную работу. История очень противоречивая вещь", - отметил художник Фил Коллинз.