Судно с украинцами село на мель в Антарктиде

В Антарктиде с борта севшего на мель круизного лайнера "Оушн нова" эвакуированы все 74 пассажира.

Как передает ИТАР-ТАСС, в числе спасенных - граждане России и Украины, а также американцы, немцы и швейцарец. Все пассажиры судна чувствуют себя хорошо, их жизни и здоровью ничто не угрожает. Их доставят в порт Ушуая, откуда они и начали свой вояж.

"Оушн нова", который ходит под багамским флагом, сел на мель во вторник в нескольких метрах от аргентинской антарктической базы Сан-Мартин.

Утром экипаж корабля вновь попробует с приливом самостоятельно сняться с мели. Предыдущая попытка не увенчалась успехом.