В Одессе во время мероприятий по случаю годовщины трагедии 2 мая задержали 14 человек

В Одессе сегодня за нарушение общественного порядка на Куликовом поле и на Соборной площади задержано 14 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня вечером на брифинге в Одессе сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

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Он отметил, что данные задержания проводились на протяжении дня. Из 14 человек двое задержаны на Соборной площади, остальные – на Куликовом поле. У одного из задержанных изъято холодное оружие, выявленное металлоискателем при попытке прохода мужчины на Куликов поле.

В отношении 4 человек составлены административные протоколы.

По данным Ярового, Куликово поле посетили сегодня около 1,5 тыс. человек.

«В целом правоохранительные органы справились с поставленной задачей по обеспечению общественной безопасности», - отметил Яровой.

Он добавил, что усиленные меры безопасности в городе продлятся до 17 мая.

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов подчеркнул, что все правоохранительные органы сработали хорошо.

«Не допущено никаких провокаций, все прошло мирно и спокойно», – сказал Степанов.

Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин, правоохранители работали на опережение любых правонарушений в Одессе. По его словам, полицейские выявили, в том числе, два факта незаконного оборота наркотических веществ, а на территорию Куликова поля мужчина пытался пронести мачете.

«Все эти факты зарегистрированы в Журнал единого учета, решается вопрос об открытии уголовных производств», - отметил Головин.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессе были усилены меры безопасности в связи с проведением в городе мероприятий по случаю годовщины трагедии 2 мая 2014 года.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.