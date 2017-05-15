Директора фирмы могут посадить на 12 лет за мошеннический захват помещений театра на Подоле

В Подольский районный суд Киева направлено обвинительное заключение в отношении директора общества по факту мошеннического завладения имуществом столичной общины стоимостью свыше 10 млн. грн.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

«Как выяснилось, злоумышленница, используя поддельные документы, обернула на пользу собственного предприятия помещения Киевского муниципального театра оперы и балета для детей театра по ул. Межигорской, принадлежащих территориальной общине г. Киева», - говорится в сообщении.

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Женщине инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах), ч. 1 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

За содеянное мошеннице грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее по иску столичной прокуратуры решением суда г. Киева указанные помещения по вул. Межигорской на Подоле, которые непосредственно являются частью памятника архитектуры местного значения, возвращены в собственность территориальной общины.

Как сообщалось, во Львове был открыт первый в Украине театр пива.