Украинцев в июне ждут "дополнительные" выходные

Дополнительные выходные в Украине в июне запланированы по случаю государственных и религиозных праздников. Об этом говорится в разработанном Минсоцполитики и одобренном Кабмином распоряжении.

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Так, 4 июня, в воскресенье, будет отмечаться Троица, в связи с этим выходной переносится на понедельник, 5 июня. Также украинцы не будут работать 28 июня, в День Конституции, который в этом году выпадает на среду.

Как сообщал УНИАН, весной в украинцев было шесть "дополнительных" выходных из-за ряда государственных праздников.