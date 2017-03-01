Украинцев весной ждут "дополнительные" выходные
Весной в украинцев будет шесть "дополнительных" выходных из-за ряда государственных праздников.
Об этом свидетельствует распоряжение Кабинета министров.
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Так, в Украине праздничными выходными будут:
- 8 Марта - Международный женский день;
- 16 и 17 апреля - Пасха;
- 1 и 2 мая - День международной солидарности трудящихся;
- 8 и 9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Один из них нужно будет отработать в субботу, 13 мая.
Ранее Глава Института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович опубликовал проект нового календаря государственных выходных и праздничных дней. Так, ИНП предлагает отмечать такие праздники, которые являются нерабочими днями: Шевченковский день - 9 марта; День памяти и примирения - 8 мая; День Конституции Украины - 28 июня, День Независимости Украины - 24 августа; День семьи - вторая пятница сентября; День защитника Украины - 14 октября.
Кроме того, к ним добавляются три традиционных праздника: Новый год - 1 января; Рождество Христово - 7 января; Пасха - один день.