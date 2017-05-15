В СБУ заявляют, что предотвратили проплаченные акции "Конфетные бунты" в Киеве

Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили заказную со стороны российских структур проплаченные акции «Конфетные бунты», которая должна была состояться в Киеве возле кондитерской фабрики «Рошен» и возле некоторых ее магазинов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил председатель СБУ Василий Грицак.

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«Акция планировалась возле фабрики Карла Маркса («Рошен») и в некоторых других местах», - сказал Грицак.

В свою очередь начальник департамента СБУ по защите национальных интересов государства Виктор Кононенко отметил, что кураторы акции требовали от ее организаторов, чтобы участники пришли на это мероприятие в униформе бойцов АТО.

По его словам, при этом планировалось, что люди, которые принимают участие в акции в рамках проведения в Украине мероприятий по декоммунизации, должны зайти на территорию кондитерской фабрики под предлогом сноса памятника Карлу Марксу, который там якобы есть.

Отвечая на вопрос, почему СБУ решило защищать «Рошен», владельцем которого является президент Украины Петр Порошенко, глава СБУ ответил: «Только потому, что это (акция) одна и та же составляющая одной картинки (имеется в виду, что за акцией стоят российские спецслужбы - УНИАН)».

Председатель СБУ также уточнил, что организаторами акции являются «бывшие депутаты ВР Андрей Клюев и Владимир Олейник, а также лидеры так называемого «Антимайдана» Зинченко и Кот».

«Указанными лицами были привлечены несколько граждан Украины к организации мероприятий по дискредитации президента Украины Петра Порошенко, это задокументированный нами факт, акция должна была называться «Конфетные бунты» в магазинах «Рошен», - рассказал Грицак.

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Напомним, глава СБУ Василий Грицак заявил, что за проплаченными акциями, которые происходят в Украине, стоят россияне, а также Виталий Захарченко, Сергей Курченко и Николай Азаров. По его словам, СБУ установила 40 организаторов, которые по указанию российских спецслужб организуют и проводят так называемые проплаченные акции протеста.

Глава СБУ отметил, что 8 организаторам таких акций уже предъявлены подозрения. При этом он уточнил, что за участие в подобных акциях людям предлагают от 150 до 200 гривень, а если речь идет об активных вещах — провокациях, совершении драк с правоохранителями, то речь идет о выплате вознаграждения в сумме до 500 долларов.