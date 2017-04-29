Мэр Одессы ветирует решения горсовета о переименовании улиц - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что мэр Одессы Геннадий Труханов решил ветировать решение горсовета о возвращении прежних названий декоммунизированным улицам.

Об этом глава МВД написал на своей странице в Twitter.

"Провели с Игорем Райниным (главой Администрации президента) встречу с мэром Одессы. Хорошо, аргументированно поговорили. Мэр принял решение ветировать одиозное решение городского совета", - написал Аваков.

Провели с И. Райниным встречу с мером Одессы. Хорошо, аргументированно поговорили. Мэр принял решение ветировать одиозное решение Совета. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) April 28, 2017

Как сообщал УНИАН, прокуратура Одесской области в четверг, 27 апреля, начала уголовное производство в связи с принятием 26 апреля Одесским городским советом решения об отмене переименования ряда улиц и переулков областного центра в рамках декоммунизации, и возвращения им советских названий.

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В прокуратуре заявили, что в принятом горсоветом решении ведомство усмотрело признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

26 апреля горсовет вернул названия советской эпохи ряду улиц, измененные в рамках декоммунизации. Речь шла об улицах, которые были переименованы по распоряжению бывшего главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили.

Справка УНИАН. В мае 2016 года тогдашний глава Одесской ОГА Саакашвили подписал распоряжение о переименовании ряда улиц Одессы в рамках закона о декоммунизации. Ряд новых наименований вызвали протест у части горожан. Вскоре мэрия приняла решение дополнительно переименовать ряд объектов.

Также в октябре прошлого года Одесский облсовет обратился к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой отменить переименование улиц в Одессе, проведенное областной госадминистрацией.

16 декабря в Одессе перед слушаниями о переименовании улиц произошло столкновение активистов с полицией, с применением слезоточивого газа.

Во время слушаний более 90 человек подтвердили вариант переименования улиц, предложенный ранее Саакашвили в рамках декоммунизации. Затем эти слушания мэрия назвала недействительными.