Промышленность в Украине «упала» в разы глубже, чем в России и ЕС

Темпы промышленного производства в Украине продолжают падать. По сравнению с январем прошлого года оно сократилось на треть. Это в разы больше, чем в странах Европейского Союза и России. К тому же, спад коснулся всех отраслей промышленности.

Металлургическая промышленность является основным источником поступлений в государственный бюджет Украины. Сегодня она очутилась в очень сложной ситуации. Генеральный директор Мариупольского меткомбината Владимир Бойко рассказал Радио Свобода, что производство металлургии сократилось на 40%. По его словам, такая тенденция продолжается.

«Улучшения не видно. Хотя и заказы кое на что появились, но цены таковы, что «падать» будем продолжать и дальше. Мы все работаем где-то на 60-70%. А цены на металл опять пошли вниз. Но кризис только начался. Четких антикризисных мер пока нет никаких. Во время спада производства и снижения заработных плат нужно думать, как остановить цены и убрать долларовый эквивалент в отношениях внутри Украины», – приводит слова Владимира Бойко Радио Свобода.

По данным Государственного комитета статистики, спад промышленного производства в январе этого года по сравнению с прошлым составляет свыше 34%. Снижение темпов производства коснулось практически всех отраслей. Например, производство в химической промышленности сократилось почти вдвое, легкой – на 40%, пищевой – на свыше 14%.

Нынешнее сокращение промышленного производства стало рекордным. За все время Независимости Украины наибольший спад фиксировался 15 лет тому назад и составлял тогда немного больше 27%. А начиная с 1999 года, в Украине наблюдался лишь рост производства.