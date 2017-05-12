Евровидение-2017: опубликовано полное видео второго полуфинала

08:01, 12 мая 2017
Общество
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Определены победители второго полуфинала песенного конкурса.

В Сети опубликовали полное видео выступлений конкурсантов второго полуфинала Евровидения-2017 в Киеве. 

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Из 18 исполнителей во втором полуфинале в финал вышли 10. Среди них:

1. Кристиан Костов - Beautiful Mess (Болгария)

2. NaviBand - Гісторыя майго жыцця (Беларусь)

3. Жак Худек - My Friend (Хорватия)

4. Джоси Папай - Origo (Венгрия)

5. Аня - Where I Am (Дания)

6. IMRI - I Feel Alive (Израиль)

7. Илинка и Алекс Флоря - Yodel It! (Румыния)

8. JOWST и Александр Уолманн - Grab The Moment (Норвегия)

9. O'G3NE - Light And Shadown (Нидерланды)

10. Натан Трент - Running On Air (Австрия).

Как сообщал УНИАН, финал Евровидения-2017 состоится 13 мая в 22:00 в Киеве. Организаторы объявили порядок выступлений всех победителей второго полуфинала конкурса.

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Теги: #Евровидение-2017#второй полуфинал Евровидения