Легендарная нью-йоркская хип-хоп группа выступила в аннексированном Крыму

Группа Onyx выступила в Севастополе 8 мая. После этого выходцы из нью-йоркского района Квинс рассказали российским СМИ, что выступают "везде, где есть хип-хоп", передает РИА Новости.

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"Мы выступаем везде, где есть хип-хоп. Мы готовы выступать в любой точке планеты, где этот стиль популярен", - сказал рэпер Кирк Джонс, известный как Sticky Fingaz.

По словам участников, группа аполитична. "Мы здесь ради хип-хопа. Вот и все", - заявил другой участник группы Фред Старр.

Как сообщал УНИАН, 5 мая Служба безопасности Украины запретила на 4 года въезд в Украину американскому актеру Стивену Сигалу.