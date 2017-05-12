Мифы и реальности Европы: участники Евровидения рассказали о выдумках украинцев об их странах (видео)

Участники Евровидения рассказали о выдумках украинцев об их странах. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Участников конкурса расспросили, какие европейские явления, привычные украинцам, являются выдумкой, а какие правдой. Выяснилось, что некоторые понятия - не более чем выдумка.

Например, о шведской семье в Швеции и понятия не имеют, а испанцы в шоке от цен на испанский хамон в Украине.

Ранее сообщалось, что ведущие Евровидения-2017 исполнили победные хиты прошлых лет с украинским колоритом.