Датские слезы и поддержка Украины от хорвата: новые финалисты Евровидения пообщались с прессой

После второго полуфинала "Евровидения-2017" его победители пообщались с журналистами на пресс-конференции уже в новом статусе.

Как сообщает ТСН, пресс-конференция финалистов сегодня ознаменовалась слезами певицы из Дании (Ни) и искренней поддержкой Украины от хорвата (Жака Худека).

Как и во время первой конференции, все победители этапа искренне благодарили за голоса и поддержку. К примеру, Кристиан Костов из Болгарии рассказал, что его наставник из российского "Голоса" Дима Билан уже поздравил его.

К слову, самый молодой участник музыкального первенства выступал в оккупированном Крыму.

Самобытные белорусы из Naviband поблагодарили родному языку за путевку в финал. Сегодня на "Евровидении" впервые за все его годы прозвучала белорусская речь, которую ЮНЕСКО признало "уязвимой".

"Речь прекрасная, потому что помогла нам попасть в финал", - отметила солистка группы Ксения Жук.

Представитель Хорватии Жак Худек выразил свою поддержку Украине в непростое время войны.

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"Я хочу сказать большое спасибо. Песня о том, что мечты сбываются. Старайтесь сделать все как можно лучше. Рискуйте. Мы рискнули. Я был очень горд петь эту песню именно здесь, в Украине, в Киеве, в это время, что является не слишком хорошим для Украины. Хорватия была в ужасной войне 25 лет назад, когда мне было 10, поэтому я чувствовал эти эмоции. Я думаю, Украина сделала это!", - подчеркнул артист.

IMRI из Израиля поблагодарил за бурную поддержку своей команды и сторонников. Каждая реплика артиста сопровождалась бурными овациями.

"Мы очень рады. Наша песня о том, что все мы делаем сейчас – ловим момент. Теперь мы будем развлекаться", - признались конкурсанты из Норвегии – группа Joakim With Steen.

Последним в число финалистов засчитали австрийца. Парень не скрывал своего волнения от ожидания.

"Это очень нервно, проходить последним. Когда мы услышали Австрия, я не ожидал. Я очень рад, надеюсь основной посыл моей песни поняли. Это - невероятный опыт. Участники, которые не прошли, также должны собой гордиться", - подчеркнул Натан Трент.

Белорусы с Naviband заметили: их страна готова принять "Евровидение-2018".

"Это - сложный вопрос, но мы постараемся. Мы просто развлекаемся на сцене. Увидимся в Минске", - сказал солист, Артем Лукьяненко.

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Сочувственный Жак Худек надеется в финале на высокие оценки и не забывает об участниках, которые дальше не прошли.

"Я молюсь, что я получу 12 баллов. Мне жаль всех, кто не прошел в финал. И этот хорватский флаг – в поддержку всех вас", - добавляет он.

А вот по мнению норвежцев, "Евровидение-2017" будет очень холодным, поскольку в его решающем этапе "все северные страны очень сильны"

"Зима приближается", - отметил солист JOWST.

Журналист подчеркнул, что представитель Венгрии Йоси Папайя постоянно улыбается. В ответ на это колоритный артист подтвердил:

"Надеюсь, что буду улыбаться так долго, как смогу. Очень трудно сейчас понять, что Бог хотел со мной сделать, но я чувствую себя очень счастливым".

Конкурсанты из Румынии Илинка и Алекс Флореа йодлем спели о том, как чувствуют себя в финале. Именно эта вокальная техника была лейтмотивом их песни Yodel It.

Аня из Дании стала едва ли не самой эмоциональной финалисткой. Девушка искренне расплакалась во время пресс-конференции и не прекращала всем благодарить.

"Для меня принести "Евровидение" в Данию очень волнительно. У меня есть шанс доказать себе, что я смогла. Чувствую себя настолько счастливой представить свою счастливую страну", - повторяла артистка.

Красавчик IMRI из Израиля уже не первый раз покоряет сцену конкурса. Для него участие в музыкальном первенстве значит радость.

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"Евровидение" - это музыка, я приехал петь. Чтобы сделать очень хорошую европейскую вечеринку, чтобы все забыли о проблемах. Мое первое выступление с Golden boy на "Евровидении" было для меня самым волнующим. Сейчас я доказал, что могу быть здесь в финале. Очень счастлив, что сделал это", - подытожил парень.

Представительница Дании очень интересовала прессу. Сама девушка размышляла над тем, что является открытой для всего мира.

"Я думаю, я – открытая книга. Думаю, что и мир должен таким быть. Сегодня я поняла, что моя песня для всех, кто верил в меня. Я чувствовала себя такой счастливой", - не сдерживая слез говорила она.

Колоритный представитель Венгрии подчеркнул, что основным инструментом его борьбы в конкурсе является именно песня.

"Это - постоянная борьба, но для меня на самом деле есть такой момент: я не хотел бы с кем-то бороться. Для меня важно никого не обидеть. Думаю, это не личная борьба, это - песни", - подытожил Йоси Папайя.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 11 на 12 мая стали известны все финалисты Евровидения-2017.