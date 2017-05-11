Джамала доплачивает за свое выступление на Евровидении-2017

Победительница Евровидения-2016 Джамала, которой перечислили почти миллион гривен гонорара за выступления на Евровидении-2017, сама ничего не получит. За три номера, которые она готовила к Евровидению-2017, команда певицы доплачивает, передает "Суспільне мовлення". Об этом во время первого полуфинала Евровидения-2017 сказал продюсер и пиар-менеджер Джамалы Игорь Тарнопольский и Денис Козловский.

Джамала выступила в первом полуфинале с симфонической версией песни «1944»и композицией «Заманили», которая была написала в сотрудничестве с этно-хаос коллективом «ДахаБраха». В финале она представит новую песню I Believe in U, к которой привлечет артистов из своей команды талант-шоу «Голос Страны» – Анну Куксу, Наиле Ибрагимову и Кеми Оке.

«Один миллион – это гонорар за производство трех номеров, в одном из которых была запись симфонического оркестра, во втором постановка с танцорами. В каждом из номеров надо было пошить костюмы для Джамалы, балета, бэк-вокалистов, нарисовать графику к каждому из этих номеров. Я сейчас доплачиваю за производство номеров для Евровидения. Если я доплачиваю, это означает, что Джамала ничего не получит. А доплачиваем, давай так скажем, сколько-то тысяч долларов», – сказал Игорь Тарнопольский.

Он добавил, что один номер на «Евровидении-2016» в Стокгольме стоил Джамале 90 тыс. долларов, а в Киеве она выступает с тремя номерами за почти 40 тыс. долларов (986 тыс. грн – гонорар Джамалы, который прописан в договоре на сайте «Прозорро»). Продюсер объяснил, что певица в процессе подготовки взяла на себя ответственность и заявила, что это ее гонорар. Хотя за эти средства нужно рассчитаться со всеми людьми, которые были задействованы в подготовке. Если бы через систему «Прозорро» подавали бюджет каждого номера певицы отдельно, тогда была бы вероятность, что никаких средств не выделили бы.

Читайте такжеЕвровидение-2017: кому пророчат победу букмекеры (рейтинг)

На вопрос, почему команда певицы не расшифровала, куда идут средства, Денис Козловский сказал: «Это не наша информационная политика. Мы не можем выйти с заголовком, что Джамала выступит бесплатно на Евровидении и еще доплатит».

Команда Джамалы говорит, что на певицу многие люди обижается из-за этого. «На Прозорро написано, что Джамала получит 900 с чем-то тысяч гривень. Для людей это означает, что она приходит, кладет эти деньги в чемодан», – добавил Козловский.

Читайте такжеЕвровидение-2017: кто победит во втором полуфинале (рейтинг)

Игорь Тарнопольский рассказал, что получает десятки негативных сообщений в день, в которых говорится о Джамале. Мол, она испортилась, зазналась, не хочет давать интервью, не приходит на события.

«Мы настолько спокойно к этому относимся, потому что иначе ничего делать не будем», – подчеркнул продюсер Джамалы.