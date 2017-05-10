На сцене Евровидения-2017 исполнят известные хиты конкурса в украинской обработке (видео)

18:28, 10 мая 2017
Общество
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На сцену выйдут украинские танцовщики и хор.

На сцене Евровидения-2017 исполнят самые известные хиты конкурса в украинской обработке. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Идет подготовка к второму полуфиналу Евровидения. На сцену выйдут украинские танцовщики и хор, который исполнит известные хиты Евровидения в украинской обработке. 

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Отмечается, что исполнительный директор Евровидения дал пресс-конференцию по поводу скандала с российской участницей. Иона Ола Сандом рассказал, что вопрос будет решаться в июне.

Второй полуфинал состоится 11 мая. Финальная часть Евровидения состоится 13 мая.

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Новость в сюжете: Евровидение-2017 в Украине
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