На сцене Евровидения-2017 исполнят известные хиты конкурса в украинской обработке (видео)
18:28, 10 мая 2017Общество
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На сцену выйдут украинские танцовщики и хор.
На сцені Євробачення пролунають найвідоміші хіти конкурсу в українській обробці
На сцене Евровидения-2017 исполнят самые известные хиты конкурса в украинской обработке. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Идет подготовка к второму полуфиналу Евровидения. На сцену выйдут украинские танцовщики и хор, который исполнит известные хиты Евровидения в украинской обработке.
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Отмечается, что исполнительный директор Евровидения дал пресс-конференцию по поводу скандала с российской участницей. Иона Ола Сандом рассказал, что вопрос будет решаться в июне.
Второй полуфинал состоится 11 мая. Финальная часть Евровидения состоится 13 мая.
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Новость в сюжете: Евровидение-2017 в Украине