"Со стороны России получился хитрый ход": Дорн прокомментировал ситуацию вокруг Самойловой и Евровидения-2017

Украинский певец Иван Дорн, который назвал войну с Россией "ссорой", прокомментировал ситуацию вокруг Евровидения. В интервью Медузе он рассказал, что спокойно относится к песенному конкурсу.

При этом, учитывая опыт предыдущего интервью росСМИ он подчеркнул, что "любая хитрая фраза, из которой можно выдавить какой-нибудь заголовок, обязательно будет заголовком и будет использована против него".

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"Тот факт, что не пускают девочку — ну… Получается, что есть закон Украины, с которым она пересеклась, и тут уж я точно не советчик. Естественно, будет защищаться закон, который был еще до Евровидения. Конечно, со стороны России получился такой хитрый ход. Я вот что понять не могу: они знали, что ее не пустят, потому что она была в Крыму?", - прокомментировал Дорн сложившуюся ситуацию вокруг представительницы от РФ Самойловой.

По словам певца, из-за просчетов, которые сплошь и рядом, создается впечатление, что это уже не конкурс, а политика. "Хайп очень быстро улетучивается. Очень редко какая-то песня остается после Евровидения и становится настоящим хитом", - считает он.

Европейский вещательный союз ранее официально подтвердил, что Россия не примет участие в Евровидении, поскольку не согласилась на предложенные альтернативы после отказа Украины пустить Самойлову в страну. ЕВС предлагал России транслировать выступление певицы через спутник, либо сменить конкурсанта. Первый канал назвал эти варианты неприемлемыми и заявил, что не будет транслировать Евровидение-2017.

Как сообщал УНИАН, 22 марта СБУ запретила въезд на территорию Украины Самойловой сроком на три года. По словам руководителя Управления взаимодействия со СМИ и общественностью СБУ Елены Гитлянской, "решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины". Самойлова в июне 2015 года принимала участие в гала-концерте в оккупированном Россией Крыму.