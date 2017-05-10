Среди первых финалистов Евровидения-2017 провели жеребьевку (видео)

Стало известно, в какой части финала выступят участники ТОП-10 первого полуфинала Евровидения-2017. Общая жеребьевка всех участников, после которой станут известны порядковые номера участников, состоится после второго полуфинала, передает 112 Украина.

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Участники, которые стали финалистами конкурса, выступят в следующей части шоу:

Молдова - 1 половина

Азербайджан - 1 половина

Греция - 2 половина

Швеция - 2 половина

Польша - 1 половина

Армения - 1 половина

Португалия - 1 половина

Австралия - 2 половина

Кипр - 2 половина

Бельгия - 2 половина

Как сообщал УНИАН, в финале песенного конкурса выступят представители Молдовы, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра и Бельгии.

К ним присоединятся конкурсанты из других стран, которых определят в рамках второго полуфинала 11 мая.

В финале шоу по умолчанию уже присутствуют страны-основательницы конкурса – так называемой "Большой пятерки": Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии – и Украина, хозяйка проведения Евровидения.