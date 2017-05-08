Открытые репетиции участников Евровидения-2017 у МВЦ будут охранять около 4 тысяч полицейских

В районе МВЦ, где сегодня, 8 мая, пройдут открытые репетиции участников Евровидения-2017, правопорядок будут обеспечивать около 4 тыс. полицейских. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"Сегодня, 8 мая, состоятся открытые репетиции артистов Евровидения-2017. Сейчас публичную безопасность и порядок возле Международного выставочного центра обеспечивают 3,7 тыс. правоохранителей", - говорится в сообщении.

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Ранее в Нацполиции сообщали, что мероприятия по случаю открытия Евровидения-2017 в Киеве прошли без нарушений общественного порядка.

Напомним, что полуфиналы Евровидения-2017 пройдут 9 и 11 мая. Финал – 13 мая. Главной ареной шоу выбран Международный выставочный центр.