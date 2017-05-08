Открытие Евровидения-2017 в Киеве прошло без нарушений общественного порядка – полиция

03:51, 08 мая 2017
Общество
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Также в ведомстве заявили о возобновлении движения транспорта в центре Киева.

Открытие Евровидения прошло спокойно / УНИАН

Мероприятия по случаю открытия Евровидения-2017 в Киеве прошли без нарушений общественного порядка.

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины в Twitter.

«Мероприятия по случаю открытия #esc2017 прошли без нарушений общественного порядка», – сообщили в полиции.

Также в ведомстве заявили о возобновлении движения транспорта в центральной части столицы.

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Как сообщал УНИАН, вечером 7 мая, в Киеве в Конгрессно-выставочном центре "Парковый" прошла торжественная церемония открытия международного песенного конкурса «Евровидение-2017».

Перед официальной церемонией открытия все артисты и представители делегаций 42-х стран-участниц традиционно прошли по красной дорожке, расположенной перед Мариинским дворцом.

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Новость в сюжете: Евровидение-2017 в Украине
Теги: #Евровидение в Киеве#открытие Евровидения-2017