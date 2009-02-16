Нацбанк признал свою беспомощность?

Нацбанк пока не знает, как вывести страну из кризиса. Однако он старается сделать все, чтобы не допустить коллапс украинской финансовой системы, пишет издание "Контракты".

В предыдущие годы действия НБУ были одними из немногих эффективных и успешных примеров в современной украинской истории. Введение гривны в 1996 и преодоление гиперинфляции, а в 1998 экономического кризиса. И стабильность валюты на протяжении следующих 10 лет. Ситуация резко изменилась, но в НБУ работают теоретики, а не практики.

Свою стратегию борьбы с финансово-экономическим кризисом центробанк не раскрывает. Но без возвращения доверия украинцев к гривне - победы не добиться.

ICTV