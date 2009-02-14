Горняки луганской шахты объявили забастовку прямо в забоях

18 горняков шахты имени газеты «Известия» государственного предприятия «Донбассантрацит» (город Красный Луч Луганской области) объявили забастовку и отказались подняться на поверхность.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Краснолучского городского совета, забастовщики требуют полностью выплатить зарплату за декабрь прошлого года и январь текущего года. За декабрь горнякам выплатили лишь 45% зарплаты, а за январь - около 40%.

По словам пресс-секретаря горсовета, горняки пошли на такой шаг, поскольку на минувшей неделе вместо погашения долга за декабрь им начали выплачивать зарплату за январь. При этом было заявлено, что остальной зарплаты за декабрь выплачивать сейчас не будут, а «заморозят».

На шахте работают более 1 тыс. 700 человек.