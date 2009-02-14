Завтра в Украине - снег на любой вкус

Завтра в Украине ожидается мокрый снег и снег, на юге с дождем, в северных, центральных и южных областях местами сильные осадки, налипание мокрого снега. На дорогах, кроме юго-восточной части, местами гололедица.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в южной и восточной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных и северных областях ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла (в Карпатах на протяжении суток 7-12° мороза); на остальной территории ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 2-7° тепла, в Крыму до 10°.

В Киеве и области в воскресенье ожидается мокрый снег и снег, местами сильные осадки, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью по области 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла.