В Виннице сегодня пустят «Трамвай влюбленных»
10:08, 14 февраля 2009Общество
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Билет - крепкий поцелуй
В Виннице сегодня, в День святого Валентина, будет курсировать «Трамвай влюбленных».
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе по делам семьи, молодежи и туризма Винницкого городского совета.
Пассажирами могут стать все желающие влюбленные. Пропуском в «Трамвай влюбленных» будет крепкий поцелуй.
Во время путешествия организаторы предложат пассажирам конкурсы, песни и призы.
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