В Виннице сегодня пустят «Трамвай влюбленных»

В Виннице сегодня, в День святого Валентина, будет курсировать «Трамвай влюбленных».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе по делам семьи, молодежи и туризма Винницкого городского совета.

Пассажирами могут стать все желающие влюбленные. Пропуском в «Трамвай влюбленных» будет крепкий поцелуй.

Во время путешествия организаторы предложат пассажирам конкурсы, песни и призы.