Фан-зона Евровидения на Крещатике поразила посетителей (видео)

Фан-зону утром проверяли кинологи, сейчас ее охраняет полиция и Нацгвардия.

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Вход в фан-зону бесплатный, она оборудована всеми удобствами. Еврозона будет работать до 14 мая.