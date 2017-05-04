Фан-зона Евровидения на Крещатике поразила посетителей (видео)

18:50, 04 мая 2017
Общество
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Вход в фан-зону бесплатный.

Фан-зона Евровидение на Крещатике поразила посетителей /

Фан-зону утром проверяли кинологи, сейчас ее охраняет полиция и Нацгвардия.

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Вход в фан-зону бесплатный, она оборудована всеми удобствами. Еврозона будет работать до 14 мая.

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Новость в сюжете: Евровидение-2017 в Украине
Теги: #Евровидение