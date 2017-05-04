Репетиции участников Евровидения идут полным ходом (фото, видео)

16:07, 04 мая 2017
Общество
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В Международном выставочном центре начались открытые репетиции участников

УНИАН

Участники Евровидения из Швеции, Грузии, Австралии, Албании и Бельгии перешли во второй круг репетиций. Конечно, это не второй круг ада, и все же тренировки - процесс сложный и утомительный.

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Однако конкурсанты в сложностях не признаются. После первой репетиции мы услышали от них только положительные комментарии. Lindita Halimi, Албания: "Моя первая репетиция была замечательной. Я сегодня четыре раза спела свою песню, и могу сказать, что обожаю этот звук и эту сцену. Я была поражена красотой сцены, и счастлива, что наконец могу стоять на ней". 

Robin Bengtsson, Швеция: "Все было иначе, чем в Швеции, ведь сцена новая и все по-новому. Но, по-моему, первая репетиция была довольно удачной". Blanche (Бельгия) рассказала, что перед первой репетицией немного нервничала, но когда сделала первые шаги на главную сцену волнения сразу прошло.

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Теги: #Евровидение-2017